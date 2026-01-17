Lupi vicini alle case i comitati di Rimini Nord | Stanchi e impauriti aspettiamo risposte concrete

I comitati di Rimini Nord esprimono preoccupazione per la presenza di lupi vicini alle abitazioni, segnalando episodi di avvistamenti di esemplari solitari nei pressi di aree densamente popolate. La situazione, che coinvolge anche zone con scuole e insediamenti civili, ha generato tensione tra i cittadini, che attendono risposte concrete dalle autorità competenti per garantire sicurezza e tranquillità nel territorio.

Emanuele Giordano, veterinario: "La cattura e l’abbattimento non rappresentano soluzioni strutturali: la gestione efficace passa dal monitoraggio, da sistemi di prevenzione e da metodi di allontanamento" La presenza del lupo nel territorio riminese continua a destare forte preoccupazione. Un cittadino ha ripreso un esemplare solitario aggirarsi nei prati a ridosso della via Emilia, in una zona densamente abitata e prossima a scuole e abitazioni. Un episodio che conferma come questi animali si stiano spingendo sempre più vicino ai centri urbani, con potenziali rischi per la sicurezza e la serenità dei residenti. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Leggi anche: Non si balla con i lupi. Sempre più vicini alle case: “Sfamarli è gravissimo”

Leggi anche: Scuola di Sala al Barro: "Destinata al piano cimiteri? Aspettiamo risposte concrete"

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Branco vicino alle abitazioni: attivo il monitoraggio dei lupi a Rocca San Giovanni.

Lodi, un branco di lupi avvistato vicino alle case e all'autostrada: cosa fare e cosa no - Massalengo (Lodi), 19 aprile 2025 – Lupi vicini alle case, il sindaco avverte “tenete in sicurezza gli animali domestici”. ilgiorno.it

Vallefoglia, Ucchielli: «Lupi vicini alle case, troppe le segnalazioni, il Ministero e la Regione facciano qualcosa» - Dopo anni di inaugurazioni il 2025 di Vallefoglia conclude un lungo periodo di progetti dei quali il 70% circa già realizzati, ma restano quegli obiettivi che non dipendono direttamente ... corriereadriatico.it

Lupi vicini alle case, i casi aumentano - Lupi vicini alle case, i casi aumentano Crescono in Abruzzo le segnalazioni di lupi vicino alle abitazioni, dall’entroterra fino alla costa. rainews.it

Cronaca. Pesaro, lupi troppo vicini alle case: scatta l'ordinanza con divieti e multe fino a 500 euro - facebook.com facebook

#pesaro, #lupi sempre più vicini (e disinvolti) alle abitazioni anche in zona mare: nuovi avvistamenti. E a #vallefogli... x.com