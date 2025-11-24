Pisa, 24 novembre 2025 – Lupi che si avvicinano ai finestrini delle auto in cerca di cibo, che aspettano lungo la strada qualcosa da mangiare o che rovistano nei mastelli dell’organico. È quanto accade nella campagna pisana, tra San Giuliano Terme e Marina di Pisa, a ridosso del Parco naturale di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli, dove il lupo si spinge sempre più vicino alle persone. La peggiore interazione possibile. Un comportamento che, per gli esperti, è “la peggiore interazione possibile” tra uomo e grande fauna: animali selvatici che hanno perso la paura dell’uomo. Alla base, però, c’è un comportamento scorretto da parte delle persone, che altera il comportamento dei lupi e genera problemi di convivenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Non si balla con i lupi. Sempre più vicini alle case: “Sfamarli è gravissimo”