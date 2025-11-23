Scuola di Sala al Barro | Destinata al piano cimiteri? Aspettiamo risposte concrete
"La situazione oggi è assolutamente tranquilla. I bambini sono ospitati temporaneamente nella scuola primaria di Galbiate e la situazione è costantemente monitorata da assessori e sindaco che sentono il preside, il quale ci sta rassicurando sul fatto che non ci siano particolari problemi da. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Altre letture consigliate
Prima riunione ufficiale del progetto “Sindaca/o a Scuola!” Ieri mattina, nella Sala Consiliare del Comune di Mesoraca, si è svolto il primo incontro con gli studenti della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I grado per presentare il progetto “Sindac - facebook.com Vai su Facebook
#EinaudiFoggia #scuola #agrario #enogastronomia ? #ospitalitalberghiera #sala #pasticceria #grafico ? #sociosanitario Vai su X
Scuola chiusa dopo un giorno: frazione senza primaria. Beffati i genitori di Sala al Barro di Galbiate: “Nessun preavviso” - Insegnanti, genitori, alunni, residenti della frazione, tutti assieme, convinti che una scuola è l’anima di una comunità. Riporta ilgiorno.it