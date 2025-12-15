Avellino l' ultimo saluto al medico che scelse di restare | oggi i funerali di Elio De Renzi

Oggi ad Avellino si svolgono i funerali di Elio De Renzi, il medico che ha scelto di restare nella sua comunità. Alle ore 15 nella Chiesa di San Ciro, amici e familiari si riuniscono per un ultimo saluto a una figura stimata e amata.

© Avellinotoday.it - Avellino, l'ultimo saluto al medico che scelse di restare: oggi i funerali di Elio De Renzi Questo pomeriggio, lunedì 15 dicembre 2025, alle ore 15, nella Chiesa di San Ciro, Avellino saluterà Elio De Renzi. I funerali si terranno oggi, a un giorno dalla sua morte. Da tempo le sue condizioni di salute erano gravi e non lasciavano spazio a illusioni. Eppure, quando se ne va una persona.

