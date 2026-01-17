La Lucchese annuncia il ritorno di Francesco Fedato, che dopo un breve periodo al Treviso in Serie D torna a vestire la maglia rossonera per la quarta volta. L’attaccante, 33 anni, aveva lasciato Lucca dopo l’ultimo fallimento della società, ma ora si riappropria di un ruolo chiave nel mercato pirotecnico del club. Un colpo a sorpresa che potrebbe influenzare significativamente la stagione della squadra.

Clamoroso al "Porta Elisa"! Ritorna per la quarta volta in rossonero Francesco Fedato che, quest’estate, dopo l’ultimo fallimento della Lucchese, aveva accettato il trasferimento al Treviso, in serie "D", dove, però, il trentatreenne attaccante veneto, che a Lucca era stato soprannominato il "Doge", è stato impiegato soltanto 4 volte, segnando, per altro, due gol. Ora, per ragioni personali, Fedato ha deciso di chiudere il suo rapporto con il Treviso e di. riabbracciare la Lucchese, alla quale è sempre rimasto legato. Da ricordare che Fedato è stato lanciato nel grande calcio proprio dai rossoneri, perché, dopo la stagione 2011 in Eccellenza, ha conosciuto, prima i fasti della serie "B", nel Bari e, poi, addirittura, quelli della serie "A" con Catania e Sampdoria. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Lucchese - Mercato pirotecnico. Colpo a sorpresa: ritorna Fedato

