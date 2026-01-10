Genoa pronto un colpo clamoroso per l’attacco! Spunta un’opportunità di mercato a sorpresa
Il Genoa valuta nuove opportunità di mercato per l’attacco. In vista della seconda parte della stagione, la società sta considerando l’eventualità di ingaggiare Duván Zapata, un’attuale opportunità che potrebbe rafforzare il reparto offensivo. Le ultime indiscrezioni suggeriscono un interesse concreto, aprendo uno scenario interessante per il mercato di gennaio.
Genoa, si muove il mercato di gennaio: spunta a sorpresa un colpo clamoroso per rinforzare l’attacco, le ultimissime Il Genoa sta valutando il profilo di Duván Zapata per rinforzare il reparto offensivo in vista della seconda parte di stagione. L’attaccante colombiano del Torino rappresenta una possibile opportunità di mercato e potrebbe fare ritorno a Genova, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
