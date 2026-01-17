Lucca Juventus una squadra di Serie A a sorpresa sulle sue tracce | possibile il prestito secco Ma occhio alla pista estera

Una squadra di Serie A ha manifestato interesse per il bomber del Napoli, Lucca Juventus, valutando un possibile prestito secco. La trattativa, ancora in fase iniziale, potrebbe rappresentare un'opportunità per entrambe le società. Parallelamente, si monitora anche una pista estera, che potrebbe influenzare le prossime decisioni sul futuro del giocatore. Restano da definire i dettagli della possibile operazione e le eventuali alternative sul mercato.

Lucca Juventus, una squadra di Serie A è a sorpresa sulle tracce del bomber: possibile l’affare in prestito secco con il Napoli. Ma occhio alla pista estera. La Juventus monitora con interesse le dinamiche di mercato che coinvolgono i potenziali obiettivi per il reparto offensivo, restando spettatrice interessata di un intreccio che potrebbe risolversi a breve. Tra i nomi accostati ai bianconeri figura infatti Lorenzo Lucca, che sta vivendo giorni decisivi per il prosieguo della sua stagione. Stando alle ultime indiscrezioni diffuse da Alfredo Pedullà tramite il suo profilo X, lo scenario attorno alla punta è in rapida evoluzione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

