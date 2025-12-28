L’interesse di Juventus e di alcune squadre estere per Davide Frattesi continua a essere forte, mentre l’Inter valuta attentamente le proprie scelte. La trattativa resta aperta e potrebbe evolversi nelle prossime settimane, con attenzione rivolta anche alle possibilità internazionali. La situazione richiede un monitoraggio costante per capire quale sarà la soluzione più vicina alle esigenze di tutte le parti coinvolte.

Inter News 24 Frattesi Inter, la Juventus continua ad insistere sul centrocampista ma attenzione alla pista estera che guadagna posizioni. Questa sera, alle ore 20.45, la Beneamata scenderà sul difficile terreno del Gewiss Stadium per affrontare l’Atalanta. Una sfida cruciale per il vertice della classifica, che il tecnico Cristian Chivu — l’ex carismatico difensore del Triplete oggi alla guida dei campioni d’Italia — ha preparato tra conferme tattiche e un inaspettato polverone mediatico. Formazioni e scelte obbligate: attacco a due punte. In avanti, l’allenatore rumeno si affiderà alla coppia regina composta da Lautaro Martinez, il capitano e trascinatore argentino, e Marcus Thuram, il potente attaccante francese capace di scardinare le difese con la sua progressione. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Frattesi Inter, la Juve continua ad insistere ma occhio alla pista estera

Leggi anche: Frattesi via dall’Inter? Non c’è soltanto la Juve: spunta la pista estera!

Leggi anche: Gila Inter, il difensore biancoceleste continua ad essere monitorato, ma occhio ad un altro centrale

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Perché l'Inter pensa allo scambio Frattesi-Cambiaso con la Juventus? Caso Dumfries e fattore Spalletti, a chi farebbe più comodo l'operazione; Juve su Frattesi: ecco la richiesta dell’Inter. E Chivu chiede in cambio questo giocatore; Juventus, per Frattesi ora l'Inter pensa a Cambiaso; Inter, Frattesi in uscita: il Fenerbahçe ci prova, pronti 40 milioni.

Frattesi, Juve interessata ma ancora nessuna offerta all'Inter - Davide Frattesi, centrocampista classe 1999 dell'Inter e della nazionale azzurra, sarebbe sempre accostato Juventus in vista della sessione invernale di trattative, che aprirà ... tuttojuve.com