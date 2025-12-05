Milano Cortina 2026 il Presidente Mattarella e Giovanni Malagò accendono il braciere olimpico – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 05 dicembre 2025 Si è tenuta davanti al Quirinale la cerimonia di accensione del braciere olimpico delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026. L'accensione è stata eseguita dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e dal presidente della Fondazione Milano-Cortina Giovanni Malagò. Al momento dell'accensione sono passate sopra la piazza anche le Frecce Tricolori. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
