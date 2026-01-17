Londra pedofilo dell'asilo nido già condannato coinvolto in altri nove casi di abusi su bambine
Un ex dipendente di un asilo nido nel nord di Londra, già condannato per 26 reati di natura sessuale su minori, è stato coinvolto in ulteriori nove casi di abusi su bambine. La vicenda solleva ancora una volta il tema della tutela dei minori e della sicurezza nei servizi dedicati ai più piccoli.
L'uomo, ex dipendente di un asilo nido nel nord di Londra, aveva già ammesso le proprie colpe davanti alla giustizia britannica per 26 reati prevalentemente sessuali a danni di bambini e bambine. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Sacerdote pedofilo in processione coi bambini: è scontro sul ritorno di don Mottola, condannato per abusi su minore
Leggi anche: La storia della verifica dell’età su Pornhub ha un finale già scritto: basta guardare i vecchi casi
Una “crudeltà sconvolgente” dietro le mura di un asilo: maestra condannata per maltrattamenti a Londra - La 23enne Roksana Lecka, maestra di un asilo nido nel Regno Unito, è stata condannata per aver maltrattato 21 bambini con pizzichi, pugni e calci ripetuti. fanpage.it
Il professor Jonathan Paul, geologo che insegna Scienze della Terra presso l’Università di Londra, ha spiegato i motivi per cui la Groenlandia è così preziosa e desiderata dagli Stati Uniti. Nei suoi giacimenti non si nascondono “solo” ricchissime riserve di terr - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.