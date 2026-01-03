Sacerdote pedofilo in processione coi bambini | è scontro sul ritorno di don Mottola condannato per abusi su minore

La questione riguardante il ritorno di don Michele Mottola, condannato a nove anni per abusi su una minore, ha suscitato un acceso dibattito. Nonostante la condanna definitiva, alcune figure ecclesiastiche difendono la sua presenza in pubblico, alimentando le tensioni tra le parti coinvolte. La discussione si concentra sulla possibilità di reinserimento di sacerdoti condannati e sulle implicazioni per la comunità.

Don Michele Mottola condannato a 9 anni di carcere per abusi su una bimba di 11 anni nel Casertano, il vescovo si difende: "Ha scontato la pena". 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

