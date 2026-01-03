Sacerdote pedofilo in processione coi bambini | è scontro sul ritorno di don Mottola condannato per abusi su minore
La questione riguardante il ritorno di don Michele Mottola, condannato a nove anni per abusi su una minore, ha suscitato un acceso dibattito. Nonostante la condanna definitiva, alcune figure ecclesiastiche difendono la sua presenza in pubblico, alimentando le tensioni tra le parti coinvolte. La discussione si concentra sulla possibilità di reinserimento di sacerdoti condannati e sulle implicazioni per la comunità.
Don Michele Mottola condannato a 9 anni di carcere per abusi su una bimba di 11 anni nel Casertano, il vescovo si difende: "Ha scontato la pena". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Abusi su un chierichetto minorenne, don Andrea Melis condannato a 10 anni
Leggi anche: Sacerdote condannato per abusi alle celebrazioni per la fine del Giubileo: "Ha espiato le sue pene"
Sacerdote pedofilo in processione coi bambini: è scontro sul ritorno di don Mottola, condannato per abusi su minore - Don Michele Mottola condannato a 9 anni di carcere per abusi su una bimba di 11 anni nel Casertano, il vescovo si difende: "Ha scontato la pena" ... fanpage.it
L'EX PRETE DI SANTA BARBARA, REO CONFESSO E CONDANNATO PER PEDOFILIA, RIAPPARE NEL DUOMO DI AVERSA https://www.caivanopress.it/index.php/it/all-categories-list/111-cronaca/2026-aversa-il-prete-pedofilo-michele-mottola-alle-iniziativ - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.