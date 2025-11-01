La storia della verifica dell'età su Pornhub ha un finale già scritto | basta guardare i vecchi casi

Fanpage.it | 1 nov 2025

Agcom ha diffuso una lista di 48 piattaforme che contengono materiale pornografico. Sono tutte piattaforme che dal 12 novembre dovrebbero introdurre un sistema di verifica dell'età per i loro utenti. Non è la prima volta che succede. A giugno una legge simile era entrata in vigore anche in Francia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

