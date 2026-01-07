Lo United potrebbe affidarsi ad un ex per il post-Amorim | Solskjaer Carrick e Van Nistelrooy i candidati

Lo United valuta diverse opzioni per la guida tecnica dopo l’esonero di Ruben Amorim. Tra i candidati principali ci sono Ole Gunnar Solskjaer, Michael Carrick e Ruud Van Nistelrooy. La scelta mira a trovare una soluzione che possa riportare stabilità e continuità alla squadra, nel rispetto della storia e delle aspettative del club. La decisione finale sarà presa nei prossimi giorni, considerando le caratteristiche di ciascun candidato.

Ole Gunnar Solskjaer, Michael Carrick e Ruud Van Nistelrooy sarebbero i potenziali candidati a prendere la panchina del Manchester United dopo l'esonero di Ruben Amiroim. Al momento, c'è Darren Fletcher come tecnico ad interim. Solskjaer, Carrick e Van Nistelrooy in lista per lo United. Il Telegraph scrive: Ole Gunnar Solskjaer è in corsa per il ruolo di allenatore dopo aver tenuto colloqui informali con il club ieri, per quello che sarebbe un ritorno all'Old Trafford. Michael Carrick è anche lui tra i candidati presi in considerazione come allenatore ad interim fino alla fine della stagione. Si pensa che anche il nome di Ruud van Nistelrooy sia stato discusso.

