Lo sai quanto durano in media gli spostamenti quotidiani sui mezzi? La risposta è sorprendente

Gli spostamenti quotidiani sui mezzi pubblici, indipendentemente dalla zona di residenza, hanno una durata media che può sorprendere. Che si tratti di una grande città o di un'area rurale, il tempo dedicato agli spostamenti si mantiene abbastanza costante. Conoscere questi dati aiuta a pianificare meglio le giornate e ottimizzare il proprio tempo di viaggio.
Che tu viva in una metropoli iper-tecnologica o in un piccolo villaggio rurale, il tuo “orologio del viaggiatore” segna quasi sempre lo stesso orario. Uno studio congiunto tra l’ICTA-UAB e la McGill University ha analizzato i dati di oltre 40 Paesi, scoprendo una costante universale: gli esseri umani dedicano mediamente 78 minuti al giorno per muoversi. Siamo portati a pensare che mezzi più rapidi ci facciano guadagnare tempo. In realtà, la scienza dimostra il contrario. Se il treno diventa più veloce, non usiamo i minuti risparmiati per stare a casa, ma scegliamo di andare a lavorare o a studiare più lontano. 🔗 Leggi su Cultweb.it
