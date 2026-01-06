Attivato il piano neve a Cesena mezzi in azione nelle zone collinari | Prudenza limitare gli spostamenti

A Cesena è stato attivato il piano neve, con mezzi in azione nelle zone collinari. Dalla serata di ieri sono previste precipitazioni nevose, e le autorità raccomandano prudenza e di limitare gli spostamenti. A partire da questa mattina, le squadre di intervento stanno intervenendo sulle principali vie per garantire la sicurezza e la percorribilità del territorio comunale.

Dalla serata di ieri il territorio comunale di Cesena è interessato da precipitazioni nevose. In conformità a quanto previsto dal Piano neve comunale, a partire dalle prime ore della giornata di oggi, 6 gennaio, i mezzi spazzaneve e spargisale sono entrati in azione, con priorità alle strade. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Attivato il piano neve a Cesena, mezzi in azione nelle zone collinari: "Prudenza, limitare gli spostamenti" Leggi anche: Vigilia di Natale con forte maltempo, squilla il telefono nelle aree di allerta: "Piogge intense, limitare gli spostamenti" Leggi anche: Previsioni meteo: nuova allerta per rischio neve sulle zone collinari Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Neve e ghiaccio, Forlì si organizza: pronto il piano per l’inverno tra mezzi, prevenzione e collaborazione; RFI attiva il piano neve e gelo su tutta la rete nazionale; Epifania in Romagna. In pianura, risveglio sotto una spolverata di neve; Temperature giù, scatta il piano neve in città. Piano antineve di Autostrade Alto Adriatico, attivato un servizio reperibilità - Pronti spargitori, botti spargi liquido, lame, vomere e frese. rainews.it

A Cesena compare la neve - La città ancora non è imbiancata perchè i fiocchi si appoggiano sul suolo bagnato dalla precedente pioggia. corrierecesenate.it

Autostrade Alto Adriatico, attivato piano anti neve e gelo: oltre 140 mezzi pronti a intervenire - Autostrade Alto Adriatico innalza l’allerta per gelo e neve: mezzi, personale e aree di accumulo pronti sulla rete. nordest24.it

Autostrade Alto Adriatico, attivato piano anti neve e gelo: oltre 140 mezzi pronti a intervenire --> https://www.nordest24.it/allerta-neve-gelo-autostrade-alto-adriatico-carso - facebook.com facebook

Autostrade Alto Adriatico innalza l’allerta per gelo e neve: mezzi, personale e aree di accumulo pronti sulla rete. #Friuli #Gorizia #Trieste #Cultura #Inprimopiano x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.