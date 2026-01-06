Mezzi spazzaneve e spargi sale in azione a Forlì il sindaco | Limitare gli spostamenti Scuole aperte

A Forlì, mezzi spazzaneve e spargi sale sono stati attivati dalla mattina presto per fronteggiare le nevicate che interessano tutta la Romagna. Il sindaco ha raccomandato di limitare gli spostamenti, mentre le scuole restano aperte. La presenza delle condizioni meteorologiche richiede attenzione e prudenza nelle azioni quotidiane, con l’obiettivo di garantire sicurezza e continuità delle attività.

Mezzi spazzaneve e spargi sale in azione a Forlì, già dalle ore 7 di questa mattina in conseguenza della persistente nevicata che interessa tutta la Romagna. Informa con un post social il sindaco Zattini: “Le forti precipitazioni in corso hanno messo in moto, fin dalle prime ore di questa mattina. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

