Mezzi spazzaneve e spargi sale in azione a Forlì il sindaco | Limitare gli spostamenti Scuole aperte

A Forlì, mezzi spazzaneve e spargi sale sono stati attivati dalla mattina presto per fronteggiare le nevicate che interessano tutta la Romagna. Il sindaco ha raccomandato di limitare gli spostamenti, mentre le scuole restano aperte. La presenza delle condizioni meteorologiche richiede attenzione e prudenza nelle azioni quotidiane, con l’obiettivo di garantire sicurezza e continuità delle attività.

Mezzi spazzaneve e spargi sale in azione a Forlì, già dalle ore 7 di questa mattina in conseguenza della persistente nevicata che interessa tutta la Romagna. Informa con un post social il sindaco Zattini: “Le forti precipitazioni in corso hanno messo in moto, fin dalle prime ore di questa mattina. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Mezzi spazzaneve e spargi sale in azione a Forlì, il sindaco: "Limitare gli spostamenti". Scuole aperte Leggi anche: Attivato il piano neve a Cesena, mezzi in azione nelle zone collinari: "Prudenza, limitare gli spostamenti" Leggi anche: Prolungata l’allerta arancione in Liguria, invito a “limitare gli spostamenti per reale necessità” | Foto: il Bisagno Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Gelo e neve, Lessinia pronta con spazzaneve e spargisale; Temperature sottozero, scatta il ‘piano anti-ghiaccio’; La Befana porta neve e gelate: Pronte 400 tonnellate di sale. Daremo priorità a strade e scuole; Operativo il piano neve, i fiocchi imbiancano il Carso. Piano neve: a Riccione in azione quattro mezzi spargisale - In previsione delle nevicate e del brusco calo delle temperature annunciati dall'allerta meteo, il Comune di Riccione ha attivato tempestivamente il ... chiamamicitta.it

Epifania sotto la neve in tutta la Bassa Romagna. Attivi i mezzi spazzaneve e spargisale - La situazione meteo in Bassa Romagna resta variabile e localmente impegnativa, con fenomeni che cambiano rapidamente da un Comune all’altro. ravennanotizie.it

Neve in vetta e in piano nella calza della Befana - TOSCANA: I fiocchi candidi sono scesi a posarsi anche a quote inferiori ai 300 metri. toscanamedianews.it

Nevica in molte zone della Toscana dai 300 metri, localmente anche a quote inferiori. Si raccomanda di prestare attenzione alla guida e obbligo dotazioni invernali. In funzione mezzi spazzaneve e spargisale. Allerta gialla per neve in corso su Toscana or - facebook.com facebook

A Miratoio di Pennabilli registrati 15 centimetri, mezzi spargisale e spazzaneve già operativi #Valmarecchia #Attualita x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.