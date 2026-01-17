LIVE Snowboardcross Dongbeiya 2026 in DIRETTA | Moioli in big final ora la semifinale di Sommariva

Segui in tempo reale la competizione di snowboardcross Dongbeiya 2026. Attualmente in corso la semifinale maschile, con aggiornamenti su Moioli e gli altri atleti in gara. Resta aggiornato sui risultati e sugli sviluppi della giornata, inclusa la finale big di Moioli. Per le ultime notizie e aggiornamenti, clicca sul link e continua a seguire la diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE SEMIFINALI MASCHILI 6:51 Gaskill ed Hrusova si ostacolano ed è tutto semplice per Moioli e Baff. L'italiana vola in big final! 6:50 E' il momento i Michela Moioli. L'azzurra sfida Baff (AUS), Gaskill (USA) ed Hrusova (CZE). 6:49 Non sbaglia Bankes, che domina sin dall'uscita dal cancelletto. E' big final per la campionessa britannica. Avanza anche la francese Trespeuch, che la spunta al photofinish su Clift. 6:48 Si procede con le semifinali femminili. Al cancelletto di partenza Bankes (GBR), Trespeuch (FRA), Nirani-Pereira (FRA) e Clift (AUS). SEMIFINALI FEMMINILI 6:45 Una delle rare heat poco combattute di quest'oggi.

Snowboardcross, quattro azzurri centrano la qualificazione per la fase finale di Dongbeiya - Dopo oltre un mese dal debutto di Cervinia, la Coppa del Mondo di snowboardcross 2025- oasport.it

Snowboard: Coppa del Mondo, Moioli guida il team di dieci azzurri nella duplice prova di Dongbeiya - Oltre un mese dopo il debutto stagionale di Cervinia, la Coppa del Mondo di SnowBoardCross è pronta a ritornare sulla scena e lo farà a partire da venerdì 16 gennaio nella cinese Dongbeiya che ospiter ... napolimagazine.com

Wengen, Tarvisio e Dongbeiya. #Svizzera, #Italia e #Cina per un lungo weekend sulla neve sperando che Casse, Goggia e Moioli (oltre a Belingheri) possano puntare in alto. Sul Lauberhorn, se è stata cancellata la prova di libera di mercoledì 14 (per giovedì - facebook.com facebook

