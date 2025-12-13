LIVE Snowboardcross Cervinia 2025 in DIRETTA | mancano venti minuti all’inizio degli ottavi maschili!

Tra venti minuti si aprono gli ottavi maschili di Snowboardcross a Cervinia 2025. La gara in diretta promette emozioni, con atleti pronti a sfidarsi su un percorso impegnativo. Tra i favoriti c’è anche il nostro Visintin, che ha ottenuto il terzo tempo nelle qualificazioni. Segui con noi gli aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.15 Nella gara maschile, che inizierà tra un quarto d’ora con le otto batterie degli ottavi, ci sarà il nostro Visintin che ha conquistato il terzo tempo nelle qualificazioni. 11.13 Oltre Michela Moioli, che si è qualificata con il quarto tempo nel turno preliminare, ci sono altri sette azzurri che parteciperanno a queste bellissime finali sulla pista tutta italiana. 11.10 Buongiorno amici di OA Sport, mancano venti minuti all’inizio delle fasi finali della tappa di snowboardcross a Cervinia. Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nelle finali della tappa di snowboardcross a Cervinia con le Alpi italiane che si scaldando per una gara importantissima visto che, nella competizione femminile che partirà con i quarti di finale, a fare il suo debutto stagionale sarà Michela Moioli, passata con il quarto miglior tempo dopo le due gare di qualificazione. Oasport.it

