LIVE Snowboard PGS Scuol 2026 in DIRETTA | si infiamma la selezione interna per gli azzurri verso le Olimpiadi
Benvenuti alla diretta live del gigante parallelo di Scuol, valido per la Coppa del Mondo di snowboard 2025/2026. Seguiremo in tempo reale le fasi della competizione, con aggiornamenti sui risultati e sui protagonisti in corsa per la selezione olimpica italiana. Restate con noi per tutte le novità di questa importante prova internazionale, che contribuisce alla formazione della squadra azzurra per i prossimi Giochi di Milano-Cortina 2026.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del gigante parallelo di Scuol, evento valido per la Coppa del Mondo di snowboard 20252026. Nella cittadina elvetica si accende la bagarre interna alla selezione azzurra in vista delle convocazioni per le Olimpiadi di Milano-Cortina. Non sarà facile il compito dei tecnici in special modo per la squadrone maschile. Appuntamento alle 13.00 con le fasi finali, mentre le qualificazioni scatteranno alle 9.00. Ben 10 gli azzurri in gara, con la prima linea guidata da Maurizio Bormolini, Mirko Felicetti, Gabriel Messner ed Edwin Coratti. 🔗 Leggi su Oasport.it
