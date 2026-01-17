LIVE Short track Europei 2026 in DIRETTA | bronzi per Confortola e Nadalini l’Italia cerca l’oro nella staffetta femminile

Segui in tempo reale i Campionati Europei di Short Track 2026, con aggiornamenti sulle medaglie italiane e le gare in corso. Confortola e Nadalini hanno conquistato il bronzo, mentre l’Italia punta all’oro nella staffetta femminile. Restate aggiornati cliccando sul link per le ultime notizie e risultati delle competizioni in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.20 Intanto, è già partita la Finale B della staffetta femminile 3000 metri con Ucraina e Polonia. FINALI STAFFETTE FEMMINILI 17:18 Squalificata la Lettonia! 17:17 C’è da prendere una decisione su un contatto tra l’atleta della Lettonia e dell’Ungheria. 17:15 Il video review conferma il passaggio dell’Ungheria sulla Lettonia, ma i giudici sono a lavoro per un eventuale infrazione. C’è attesa. 17:14 Vince l’Olanda, con l’Ungheria che passa come seconda davanti alla Lettonia. 17:12 I padroni di casa hanno praticamente vinto, con Ungheria e Lettonia che si giocano il secondo posto. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Short track, Europei 2026 in DIRETTA: bronzi per Confortola e Nadalini, l’Italia cerca l’oro nella staffetta femminile Leggi anche: LIVE Short track, Europei 2026 in DIRETTA: bronzi per Confortola e Nadalini, l’Italia cerca la finale nella staffetta femminile Leggi anche: LIVE Short track, Europei 2026 in DIRETTA: bronzi per Confortola e Nadalini, l’Italia in finale nella staffetta femminile! La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Europei short track 2026 oggi: orari sabato 17 gennaio, tv, streaming, italiani in gara; Short track, la squadra dell'Italia per i Campionati europei 2026 a Tilburg: il programma e dove vedere le gare; Calendario Europei short track 2026: programma, orari, tv, streaming; Europei di Short Track, l’Italia a Tilburg per le medaglie: dal 16 gennaio in gara. LIVE Short track, Europei 2026 in DIRETTA: azzurri nella tana degli olandesi, Arianna Fontana cerca risposte - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della seconda giornata degli Europei di short track 2026. oasport.it

Europei short track 2026 oggi: orari 17 gennaio, tv, streaming, italiani in gara - Oggi, sabato 17 gennaio, andrà in scena la seconda giornata di gare degli Europei 2026 di short track. oasport.it

Short track: Europei, gran avvio per l'Italia nel day 1 di qualificazioni nei Paesi Bassi - Sono dieci gli atleti italiani impegnati nell’appuntamento che precede i Giochi Olimpici Invernali di Mil ... napolimagazine.com

A Tilburg (Paesi Bassi), i Campionati Europei 2026 di short-track si sono aperti nel migliore dei modi per l'Italia. Thomas Nadalini si è fregiato della medaglia di bronzo nei 1.500 metri, attestandosi alle spalle dell'olandese Jens Van'T Wout e del lettone Robert - facebook.com facebook

È tempo di Campionati Europei! Sarà Tilburg, Paesi Bassi, ad ospitare la rassegna continentale di short track in programma dal 16 al 18 gennaio. Dieci gli azzurri impegnati! Scopri tutto qui bit.ly/4aUD2pa @fisg_it x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.