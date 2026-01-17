LIVE Short track Europei 2026 in DIRETTA | bronzi per Confortola e Nadalini l’Italia cerca l’oro nella staffetta femminile

Segui in tempo reale i Campionati Europei di Short Track 2026, con aggiornamenti sulle medaglie italiane e le gare in corso. Confortola e Nadalini hanno conquistato il bronzo, mentre l’Italia punta all’oro nella staffetta femminile. Restate aggiornati cliccando sul link per le ultime notizie e risultati delle competizioni in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.20 Intanto, è già partita la Finale B della staffetta femminile 3000 metri con Ucraina e Polonia. FINALI STAFFETTE FEMMINILI 17:18 Squalificata la Lettonia! 17:17 C’è da prendere una decisione su un contatto tra l’atleta della Lettonia e dell’Ungheria. 17:15 Il video review conferma il passaggio dell’Ungheria sulla Lettonia, ma i giudici sono a lavoro per un eventuale infrazione. C’è attesa. 17:14 Vince l’Olanda, con l’Ungheria che passa come seconda davanti alla Lettonia. 17:12 I padroni di casa hanno praticamente vinto, con Ungheria e Lettonia che si giocano il secondo posto. 🔗 Leggi su Oasport.it

