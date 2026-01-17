LIVE Short track Europei 2026 in DIRETTA | bronzi per Confortola e Nadalini l’Italia cerca la finale nella staffetta femminile

Segui in tempo reale i Campionati Europei di Short Track 2026. L’Italia, con Confortola e Nadalini, ha conquistato i bronzi nelle gare individuali e si prepara a competere nella staffetta femminile, con l’obiettivo di raggiungere la finale. Meno di dieci minuti all’inizio della prima staffetta: resta aggiornato per tutte le ultime notizie e risultati.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:00 Mancano meno di dieci minuti alla prima staffetta, con l’Italia che ovviamente punta alla qualificazione in finale. 15:57 L’Italia è in seconda batteria, con Francia e Ucraina. Olanda, Ungheria e Polonia in prima. 15:54 Piccola pausa. Si riprenderà alle 16.07 con la staffetta femminile in cui l’Italia affronterà la semifinale. 15:53 Tutto facile per i padroni di casa, che volano agevolmente in finale. Ripescato anche l’olandese Melle Van’t Wout. Nadalini se la vedrà con ben tre neerlandesi. 15:52 Spazio alla seconda semifinale con Boer (NED), Jens Van’t Wout (NED), Berzins (LAT), Treacy (GBR) e Tiborcz (HUN). 🔗 Leggi su Oasport.it

