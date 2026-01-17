LIVE Sci di fondo Sprint Oberhof 2026 in DIRETTA | Pellegrino guida il gruppo azzurro alla caccia del podio

Benvenuti alla diretta testuale della sprint di sci di fondo a Oberhof 2026. Seguiremo in tempo reale le performance degli italiani, con particolare attenzione a Pellegrino e al gruppo azzurro, in cerca di una posizione di rilievo. Restate con noi per aggiornamenti costanti sull’andamento della gara e sui risultati in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.45 Buongiorno amici e ben ritrovati alla Diretta Live testuale della sprint a tecnica libera di Oberhof. Le fasi finali della gara prenderanno il via alle 16.05, fra 20 minuti! 14.45 Si chiude qui questa prima parte di Diretta Live testuale della sprint di Oberhof! OA Sport vi da appuntamento alle fasi finali della gara che inizieranno alle 16.05! Come sempre sarà presente la nostra cronaca dettagliata e con aggiornamenti costanti! A più tadi! 14.43 In campo maschile la prova azzurra è stata ancor più positiva, anche se rimane la macchia della brutta prestazione di Elia Barp. 🔗 Leggi su Oasport.it

