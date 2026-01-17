LIVE Sci di fondo Sprint Oberhof 2026 in DIRETTA | gli azzurri alla caccia delle fasi finali

Segui in tempo reale lo Sprint di Oberhof 2026 di sci di fondo. Qui troverai aggiornamenti costanti sulle performance degli azzurri e le fasi finali della competizione. Rimani informato sui risultati e sulle novità della gara, per non perdere nessun dettaglio di questa importante tappa del circuito mondiale. Clicca per aggiornare la diretta e seguire l’evento minuto per minuto.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.31 Scarni i risultati conseguiti dall’Italia in questa località. In diciotto gare di primo livello si conta un solo podio, centrato da Federico Pellegrino nella sprint a skating del 29 dicembre 2013. Il valdostano, all’epoca ventitreenne, si attestò alla piazza d’onore, battuto a sorpresa dallo svedese Calle Halfvaon. 13.28 Le qualificazioni della gara maschile partirà invece alle 14.15. Gli atleti in gara sono ben 72! Gli italiani alla partenza sono 6 anche al maschile: Pellegrino, Barb, Mocellini, Carollo, Hellweger e Graz. 13.25 Mancano solo dieci minuti all’inizio della gara! 13. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sci di fondo, Sprint Oberhof 2026 in DIRETTA: gli azzurri alla caccia delle fasi finali Leggi anche: LIVE Sci di fondo, Sprint Oberhof 2026 in DIRETTA: tornano Pellegrino e gli azzurri dopo il Tour de Ski Leggi anche: LIVE Sci di fondo, Sprint tl Davos 2025 in DIRETTA: iniziata la fase finale, 8 gli azzurri a caccia della semifinale Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. LIVE Sci di fondo, Sprint Oberhof 2026 in DIRETTA: occasione per Pellegrino senza Klaebo; LIVE! Discesa sprint per le donne in Coppa del Mondo a Zauchensee: Vonn regina, sono 84 vittorie in carriera! Pirovano quarta, male Goggia; Il programma delle gare settimanali: sci femminile a Tarvisio, uomini a Wengen. Dodici discipline in pista; Coppa del Mondo FIS di sci di fondo 2025 – Trondheim, Norvegia. LIVE Sci di fondo, Sprint Oberhof 2026 in DIRETTA: tornano Pellegrino e gli azzurri dopo il Tour de Ski - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della sprint in tecnica libera di Oberhof. oasport.it A che ora lo sci di fondo oggi: programma sprint tl Oberhof 2026, tv, streaming - Ritorna la Coppa del Mondo di sci di fondo: stavolta si va a Oberhof, in Germania, in una situazione del tutto particolare perché non ci sono diverse ... oasport.it

