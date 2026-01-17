LIVE Sci di fondo Sprint Oberhof 2026 in DIRETTA | occasione per Pellegrino senza Klaebo

Benvenuti alla diretta testuale della sprint in tecnica libera di Oberhof, valida per i Mondiali di sci di fondo 2026. Seguiremo in tempo reale le gare, con particolare attenzione alle prestazioni di Pellegrino, senza Klaebo in questa occasione. Restate con noi per aggiornamenti e risultati aggiornati durante tutta la competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della sprint in tecnica libera di Oberhof. In una delle capitali del biathlon oggi riprende la Coppa del Mondo di sci di fondo dopo un fine settimana di pausa. Si tratta del penultimo week-end di gare prima delle Olimpiadi, sarà dunque interessante vedere lo stato di forma degli atleti più importanti a poche settimane dall’inizio dell’evento a cinque cerchi. La Nazionale italiana si presenterà a Oberhof con una rappresentativa di 13 atleti il responsabile tecnico della squadra azzurra Markus Cramer ha convocato i seguenti sciatori per la trasferta tedesca: Federico Pellegrino, Martino Carollo, Elia Barp, Davide Graz, Simone Daprà, Simone Mocellini, Michael Hellweger e Giandomenico Salvadori in campo maschile; Caterina Ganz, Nicole Monsorno, Federica Cassol, Nadine Laurent e Iris De Martin Pinter tra le donne. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sci di fondo, Sprint Oberhof 2026 in DIRETTA: occasione per Pellegrino senza Klaebo Leggi anche: LIVE Sci di fondo, Sprint Oberhof 2026 in DIRETTA: tornano Pellegrino e gli azzurri dopo il Tour de Ski Leggi anche: LIVE Sci di fondo, Sprint tl Davos 2025 in DIRETTA: Pellegrino e Graz in semifinale, fuori Klaebo! Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. LIVE Sci di fondo, Sprint Oberhof 2026 in DIRETTA: tornano Pellegrino e gli azzurri dopo il Tour de Ski; LIVE! Discesa sprint per le donne in Coppa del Mondo a Zauchensee: Vonn regina, sono 84 vittorie in carriera! Pirovano quarta, male Goggia; Il programma delle gare settimanali: sci femminile a Tarvisio, uomini a Wengen. Dodici discipline in pista; Coppa del Mondo FIS di sci di fondo 2025 – Trondheim, Norvegia. LIVE Sci di fondo, Sprint Oberhof 2026 in DIRETTA: tornano Pellegrino e gli azzurri dopo il Tour de Ski - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della sprint in tecnica libera di Oberhof. oasport.it A che ora lo sci di fondo oggi: programma sprint tl Oberhof 2026, tv, streaming - Ritorna la Coppa del Mondo di sci di fondo: stavolta si va a Oberhof, in Germania, in una situazione del tutto particolare perché non ci sono diverse ... oasport.it

Video Foto Live Risultati e Classifiche - Battere Johannes Hoesflot Klaebo in casa propria era complicato, ma ancora una volta Federico Pellegrino ha deciso di provarci ed è arrivato vicino all'impresa. sportmediaset.mediaset.it

GIACOMEL È LEGGENDA, vince l'Inseguimento a Oberhof, è PETTORALE GIALLO | ULTIMO POLIGONO E ARRIVO

Sci di fondo – Le startlist per la sprint a skating di Oberhof: senza Klæbo e i francesi si apre una grande porta per gli azzurri - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.