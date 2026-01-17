LIVE Sci alpino Discesa Wengen 2026 in DIRETTA | Odermatt sfiora la perfezione attesa per Paris

Segui la cronaca in tempo reale della discesa maschile di Wengen 2026, con Odermatt vicino alla perfezione e l’attesa per Paris. Tieni aggiornate le ultime novità e risultati cliccando sul link per la diretta live. La competizione prosegue con attenzione e senza interruzioni, offrendo una visione chiara e immediata di tutte le fasi della gara.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA FEMMINILE DI TARVISIO DALLE 10.45 I PETTORALI DI PARTENZA 12.51 Cochran-Siegle passa ad 82 centesimi dopo la Kernen-S. E l’americano non ha sbagliato praticamente nulla. 12.50 Partito Ryan Cochran-Siegle. 12.49 Terzo tempo per Monney che chiude a 95 centesimi da Odermatt. Lo svizzero si è tolto la soddisfazione di migliorare il connazionale negli ultimi due intermedi 12.48 Dopo il secondo settore Monney ha un ritardo di 81 centesimi da Odermatt. 12.47 Partito Alexis Monney. L’obiettivo è stare davanti ad Hemetsberger, al momento terzo a 1. 🔗 Leggi su Oasport.it

