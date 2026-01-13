LIVE Sci alpino Prova discesa Wengen 2026 in DIRETTA | Paris inizia la ‘missione Lauberhorn’

Benvenuti alla diretta della prima prova cronometrata della discesa libera di Wengen, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2025-2026. Seguiremo in tempo reale le performance degli atleti, a partire dall'inizio della competizione. Restate con noi per aggiornamenti e approfondimenti sulla prova di oggi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima prova cronometrata della discesa libera di Wengen, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2025-2026. Dominik Paris inizia la ‘missione Lauberhorn’ per familiarizzare con la pista in vista degli impegni ufficiali del fine settimana. Il programma prevede tre giorni di prova cronometrate, allenamenti ufficiali che aiuteranno gli atleti a preparare nel migliore dei modi la discesa di sabato 17 alle 12:30. Ad aprire il trittico di gare sulla leggendaria pista svizzera sarà però il SuperG di venerdì 16, partenza prevista alle 12:30, mentre a chiuderlo sarà lo slalom speciale di domenica, le due manche scatteranno alle 10:00 e alle 13:00. 🔗 Leggi su Oasport.it

