LIVE Sci alpino Prova discesa Wengen 2026 in DIRETTA | Paris all’esame Lauberhorn

Segui in tempo reale la prova di discesa di Wengen 2026, con focus su Paris e Lauberhorn. Questa gara rappresenta un importante momento preparatorio per la stagione e offre opportunità di aggiornamento continuo. Clicca sul link per rimanere informato sugli sviluppi e sugli risultati in diretta. Resta aggiornato sui principali eventi dello sci alpino, con aggiornamenti precisi e puntuali.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM FEMMINILE DI FLACHAU ALLE 17.45 E 20.45 I PETTORALI DI PARTENZA Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima prova cronometrata della discesa libera di Wengen, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2025-2026. Dominik Paris inizia la ‘missione Lauberhorn’ per familiarizzare con la pista in vista degli impegni ufficiali del fine settimana. Il programma prevede tre giorni di prova cronometrate, allenamenti ufficiali che aiuteranno gli atleti a preparare nel migliore dei modi la discesa di sabato 17 alle 12:30. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sci alpino, Prova discesa Wengen 2026 in DIRETTA: Paris all’esame Lauberhorn Leggi anche: LIVE Sci alpino, Prova discesa Wengen 2026 in DIRETTA: Paris inizia la ‘missione Lauberhorn’ Leggi anche: LIVE Sci alpino, Prova discesa Beaver Creek 2025 in DIRETTA: comanda Odermatt, Paris è terzo Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa Zauchensee 2026 in DIRETTA: il meteo non dà tregua, training cancellato; LIVE Sci alpino, Prova discesa Zauchensee 2026 in DIRETTA: bene Nadia Delago, Goggia e Vonn fuori dalle 30; Quando lo sci alpino oggi in tv: orario prova discesa Zauchensee, startlist, streaming; LIVE Sci alpino, Prova discesa Wengen 2026 in DIRETTA: Paris inizia la ‘missione Lauberhorn’. LIVE Sci alpino, Prova discesa Wengen 2026 in DIRETTA: Paris inizia la ‘missione Lauberhorn’ - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima prova cronometrata della discesa ... oasport.it

In Slovenia va in scena il primo atto dello sci alpino di questo 2026: dalle 9:45 la prima manche e a seguire, dalle 12:45 la seconda prova Non perderti nemmeno un minuto di gara su Eurosport e Discovery+ x.com

