UNA CONFERMA CHE VALE! Giovanni Franzoni sul podio in discesa a Wengen col pettorale 28! Vince Odermatt

Giovanni Franzoni si distingue in una competizione di discesa a Wengen, indossando il pettorale 28. La gara, vinta da Marco Odermatt, ha mostrato un livello elevato di tecnica e determinazione, confermando l'importanza delle conferme nel mondo dello sci alpino. Un risultato che sottolinea la solidità e la continuità delle performance degli atleti coinvolti in questa tradizione di alto livello.

La discesa perfetta! Marco Odermatt trionfa per la quarta volta in carriera nella libera di Wengen e lo fa al termine di una prova semplicemente straordinaria, probabilmente la sua migliore di sempre sulla Lauberhorn. Una giornata memorabile per lo svizzero, ma ancora per Giovanni Franzoni, che, dopo la mitica vittoria di ieri in superG, riesce a salire nuovamente sul podio, il primo della carriera nella specialità, chiudendo al terzo posto. Si tratta della cinquantaduesima affermazione in carriera in Coppa del Mondo, la settima nella specialità, ma questa è sicuramente una delle più speciali per il campione elvetico con il pubblico in totale visibilio.

