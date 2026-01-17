Segui in tempo reale la discesa di sci alpino a Tarvisio 2026, con aggiornamenti costanti e risultati. Nicol Delago si distingue tra i favoriti, alimentando le speranze di un podio. Clicca qui per aggiornare la diretta e non perdere gli sviluppi della competizione, inclusa anche la discesa maschile di Wengen, in programma dalle 12.

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA MASCHILE DI WENGEN DALLE 12.30 I PETTORALI DI PARTENZA 11.00 Al primo intermedio Puchner accusa 0.13, al secondo 6 decimi. Incredibile! 10.59 Weidle-Winkelmann aveva 0.06 di vantaggio all’ultimo intermedio. Poi un errore di linea le costa caro: è seconda a 2 decimi da Nicol Delago. Adesso uno dei pericoli principali: l’austriaca Mirjam Puchner è probabilmente la miglior scivolatrice in circolazione. Dunque su questa pista può strabiliare. 10.58 0.13 di ritardo per la teutonica al secondo intermedio e 0.10 al terzo. Fa paura. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci alpino, Discesa Tarvisio 2026 in DIRETTA: Nicol Delago fa sognare e spera nel podio!

Leggi anche: LIVE Sci alpino, Discesa Tarvisio 2026 in DIRETTA: inizia la gara, subito Nicol Delago

Leggi anche: LIVE Sci alpino, Discesa Tarvisio 2026 in DIRETTA: tra poco la partenza, subito Nicol Delago

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

LIVE Sci alpino, Discesa Tarvisio 2026 in DIRETTA: Sofia Goggia cerca una scossa. I pettorali di partenza; Coppa del Mondo. Gigante : Odermatt vince ancora, Vinatzer e De Aliprandini steccano - La vittoria di Odermatt; Coppa del mondo 2025/26 di sci alpino femminile, a Tarvisio discesa libera e super G: programma, italiane in gara e dove vederle in diretta; LIVE! Discesa sprint per le donne in Coppa del Mondo a Zauchensee: Vonn regina, sono 84 vittorie in carriera! Pirovano quarta, male Goggia.

LIVE Sci alpino, Discesa Wengen 2026 in DIRETTA: Franzoni ci riprova, come sta Paris? La startlist - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA FEMMINILE DI TARVISIO DALLE 10. oasport.it