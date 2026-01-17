LIVE Conegliano-Bergamo 3-0 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | le pantere vincono senza brillare
Segui la diretta della partita Conegliano-Bergamo, valida per la Serie A1 femminile 2026. Le pantere si impongono con un 3-0, senza però offrire una prestazione brillante. Per aggiornamenti in tempo reale su Monviso-Milano e altri incontri, clicca sul link dedicato e rimani informato sugli eventi della giornata.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MONVISO-MILANO DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 20.30 21.50 Lungo il servizio di Carraro. Conegliano batte 3-0 Bergamo! 24-15 Di poco largo il muro di Fahr su Weske. 24-14 Parallela di Gabi da posto 4. 23-14 Muuuuuuuroooooooooooo Carrarooooooo!!! Quinta murata della partita subita da Gabi 23-13 Errore al servizio di Serena Scognamillo. 23-12 Pipe di Zhu Ting Scognamillo, che oggi non gioca con la maglia da libero, entra al posto di Chirichella e va al servizio. 22-12 Errore al servizio di Ferrario Ferrario entra al posto di Mosser 21-12 Fast di Manfredini 21-11 Chirichella vince il duello a filo rete con Carraro 20-11 MOOOOONSTEEEER BLOOOOOCK Chirichellaa!! 19-11 Pizzica la riga la pipe di Haak. 🔗 Leggi su Oasport.it
