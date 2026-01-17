LIVE Conegliano-Bergamo 2-0 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | 25-23 l’Imoco vince il secondo set senza brillare

Segui la diretta della partita di A1 femminile tra Conegliano e Bergamo, terminata con il risultato di 2-0 per le venete. Nel secondo set, l’Imoco ha conquistato il parziale senza particolari emozioni. Per aggiornamenti in tempo reale e ulteriori partite, clicca sul link dedicato alla partita Monviso-Milano in programma dalle 20.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MONVISO-MILANO DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 20.30 4-3 Pipe di Haak che spunta alle spalle di Chirichella, spostatasi per la fast 3-3 Chirichella colpisce male il pallone con la fast che termina larghissima 3-2 Diagonale di Haak da posto 2. 2-2 Pallonetto vincente di Kipp da posto 2, 2-1 Parallela stupenda di Haak in extra-rotazione con la svedese che va a segno da dentro il campo. In precedenza una grande difesa di Gabi. 1-1 Mani out di Bolzonetti da posto 4. 1-0 Diagonale di Gabi da posto 4. Haak incita la brasiliana che va al servizio TERZO SET 25-23 Errore al servizio di Mlejnkova.

LIVE Chieri-Conegliano 2-3, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: grande vittoria delle venete contro delle ottime piemontesi! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MILANO- oasport.it

TIME ZONE MATCHDAY! Ecco tutti gli orari in giro per il mondo per il match Prosecco DOC A. Carraro Imoco Conegliano vs Volley Bergamo First serve: 20:30 ora italiana #ImocoVolley #Gameday #proseccodoc #AntonioCarraro Sponsor Day | @fratelli - facebook.com facebook

Pallavolo A1F - Conegliano ospita Bergamo, un ostacolo da non sottovalutare x.com

