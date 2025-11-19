LIVE Conegliano-Busto Arsizio 2-1 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | le Pantere vincono 25-15 un facile secondo set!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-10 Pipe di Battista! 6-9 Ace di Eckl. 6-8 Diagonale perfetta di Parra. 6-7 Sillah con la parallela. 5-7 Fast di Eckl. 5-6 Muro di Sillah! 4-6 Parallela di Daalderop. 3-6 Diagonale di Obossa! 3-5 Daalderop trova la deviazione del muro. 2-5 Vincente di Busto. 2-4 Esce il servizio di Parra. 1-4 Grandissima diagonale di Obossa. 1-3 Primo tempo Torcolacci. 1-2 Muro di Munarini. 0-2 Esce l’attacco di Sillah! 0-1 Primo tempo di Torcolacci! INIZIA IL QUARTO SET!! 25-14 TERZO SET A CONEGLIANO!! Adigwe, forse la migliore di Conegliano nel parziale, trova il colpo vincente. 🔗 Leggi su Oasport.it
Scopri altri approfondimenti
Conegliano-Busto e Scandicci-Monviso in campo per la 1a di ritorno Vai su X
Conegliano-Busto e Scandicci-Monviso in campo per la 1a di ritorno - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Conegliano-Busto Arsizio 1-0, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: le campionesse rimontano e vincono 25-23 il primo set! - 13 Diagonale deviata ma vincente di Daalderop. Come scrive oasport.it
Dove vedere in tv Conegliano-Busto Arsizio, A1 volley femminile 2026: orario, programma, streaming - 00) si terrà al PalaVerde la sfida tra Conegliano e Busto Arsizio, valevole come anticipo della quattordicesima giornata ... Riporta oasport.it
Campionato "no stop" per l'Imoco, stasera Busto Arsizio al Palaverde - Le Farfalle di coach Enrico Barbolini invece sono ottave in graduatoria con 12 punti, frutto di 4 vittorie (domenica la prima esterna a Firenze con I ... Si legge su trevisotoday.it