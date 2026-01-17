LIVE Conegliano-Bergamo 1-0 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | 25-20 l’Imoco accelera nel finale e vince il primo set

Segui in tempo reale il match di A1 femminile tra Conegliano e Bergamo, con il primo set concluso 25-20 a favore delle padrone di casa. L’Imoco ha mostrato un buon ritmo nel finale, conquistando il set. Per aggiornamenti continui e la diretta completa, clicca sul link e resta informato su tutte le partite di questa stagione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MONVISO-MILANO DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 20.30 25-20 Haak va a segno con la parallela dalla seconda linea e chiude il primo set. 24-20 Parallela di Gabi da posto 4. Set point Conegliano 23-20 Lungo il servizio di Haak che dalla linea dei 9 metri ha dato il via al break potenzialmente decisivo di questo set. 23-19 Si ferma sul nastro la diagonale stretta di Kipp. 22-19 Diagonale violenta di Zhu che attacca dai 3 metri e senza rincorsa. Time out Bergamo 21-19 Diagonale stretta di Zhu da posto 4. 20-19 Muuuuuuurooooooo Chirichella!! La centrale azzurra sbarra la porta sulla diagonale di Kipp, che ha attaccato quasi da posto 3. 🔗 Leggi su Oasport.it

