LIVE Bergamo-Conegliano 1-0 A1 volley femminile 2025 in DIRETTA | Kipp trascina le orobiche nel primo set 25-20
C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-5 Muroooooooooooo Montalvooooooooooooooo 2-5 Mano out Adigwe da zona 2 2-4 Diagonale di Silla h da zona 4 25-20 Invasione di Haak e Bergamo, a sorpresa, si aggiudica il primo set! 24-20 Mano out Kipp da zona 2 23-20 Errore al servizio Bergamo 23-19 Errore al servizio Conegliano 22-19 Haak appena entrata vincente da zona 2 22-18 Diagonale di Montalvo da zona 4 21-18 Fallo di seconda linea Kipp 21-17 Diagonale di Sillah da zona 4 21-16 Parallela di Montalvo da zona 4 20-16 Errore al servizio Bergamo 19-16 Primo tempo Fahr 19-15 La pipe di Kipp 18-15 La parallela di Adigwe da zona 2 18-14 Errore di Bergamo 18-13 Vincente la diagonale di Kipp da zona 2 17-13 Il pallonetto di Gabi da zona 4 17-12 Aceeeeeeeeeeeeeee Strubbeeeeeeeeeeeee 16-12 Vincente il pallonetto di Mlejnkova da zona 4 15-12 Primo tempo Strubbe 14-12 Out la pipe di Montalvo 14-11 Mano out Kipp da zona 2 13-11 La slash di Chirichella 13-10 In rete la pipe di Gabi 12-10 Errore al servizio Bergamo 12-9 Diagonale stretta di Montalvo da zona 4 11-9 Primo tempo Fahr 11-8 Muroooooooooooooo Manfrediniiiiiiiiiiiiii 10-8 Mano out Mlejnkova da zona 4 9-7 Muroooooooooooooooo Kiiiiiiiiiiiiiiipp 8-7 Errore al servizio Bergamo 8-6 Errore al servizio Conegliano 7-6 Parallela di Adigwe da seconda linea 7-5 Errore al servizio Bergamo 7-4 Mano out Montalvo in pipe 6-4 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeee Montalvoooooooooooooooooo 5-4 Parallela di Kipp da zona 2 4-4 Primo tempo Strubbe 3-4 Aceeeeeeeeeeeeeee Sillaaaaaaaaaaah 3-3 La fast di Chrichella 3-2 Mano out Kipp da zona 2 1-1 Mano out Montalvo da zona 4 0-1 Errore al servizio Bergamo
LIVE Bergamo-Conegliano, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: le padrone di casa cercano la scossa contro la capolista
