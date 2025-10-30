LIVE Perugia-Milano 0-1 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | finale travolgente della Numia nel primo set 20-25

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Break di 5-0 nel finale di set per le milanesi che nel finale non hanno più commesso errori, mentre Perugia ha perso efficacia in attacco ed ha commesso qualche errore di troppo 20-25 La diagonale vincente di Lanier da zona 4 20-24 Out il primo tempo di Mazzaro 20-23 Murooooooooooooooooo Danesiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 20-22 Diagonale di Egonu da zona 2 20-21 Out Williams da zona 2 20-20 Bosio vince il contrasto a rete 20-19 Muroooooooooooooooo Mazzaroooooooooooooooo 19-19 Mano out Gardini da zona 4 18-19 La slash di Lanier 18-18 Errore al servizio Ricci 18-17 Diagonale di Gardini da zona 4 17-17 Out Egonu da zona 2 16-17 Diagonale di Gardini da zona 4 15-17 Muroooooooooooooo Lanieeeeeeeeeeer 15-16 Parallela di Lanier da zona 4 15-15 Aceeeeeeeeeeeeeeeeee Pietriniiiiiiiiiiiiiiiiii 15-14 Out Gardini da zona 4 15-13 In rete Williams da seconda linea 15-12 Primo tempo Bartolini 14-12 Diagonale vincente di Pietrini da zona 4 14-11 Diagonale pazzesca nei 2 metri di Egonu da zona 2 14-10 Errore al servizio Milano 13-10 Diagonale di Pietrini da zona 4 13-9 Errore al servizio Milano 12-9 Mano out Lanier da zona 4 12-8 Errore al servizio Milano 11-8 Errore al servizio Perugia 11-7 Errore di Danesi 10-7 La diagonale di Williams da zona 2 9-7 Primo tempo Mazzaro 8-7 Diagonale stretta d Lanier da zona 4 8-6 La parallela di Williams da zona 2 7-6 Diagonale di Pietrini da zona 4 7-5 Mano out Gardini da zona 4 6-5 Primo tempo Bartolini 5-5 Diagonale di Egonu da zona 2 5-4 Diagonale di Gardini da zona 4 4-4 Parallela di Williams da seconda linea 3-4 Out Williams da seconda linea 3-3 Diagonale stretta di Pietrini da zona 4 3-2 Mano out Perinelli da zona 4 2-2 Tocco vincente per Sartori 2-1 Out Egonu da zona 2 1-1 Vincente Perinelli da zona 4 20. 🔗 Leggi su Oasport.it

