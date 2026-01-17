Benvenuti alla Diretta LIVE della sprint maschile di Ruhpolding 2026, tappa fondamentale della Coppa del Mondo di Biathlon. In questa gara, Tommaso Giacomel cerca di consolidare la sua posizione in classifica, affrontando rivali di livello internazionale, tra cui Johan Olav Botn. Seguite i nostri aggiornamenti per rimanere informati sui risultati e le emozioni di questa competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della sprint maschile da Ruhpolding, cattedrale tedesca della Coppa del Mondo di Biathlon, oggi Tommaso Giacomel corre per la storia in un contesto gradito da sempre alla Nazionale azzurra! Si inizia a fare sul serio anche a livello maschile per quanto riguarda la 5^ tappa della stagione di Coppa del Mondo, quest’ultima che vede al comando della classifica generale il classe 2000 trentino Tommaso GIACOMEL! La sprint da 10 chilometri di oggi è una gara molto importante, poiché rientra uno dei rivali dell’azzurro: Johan Olav Botn. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Biathlon, Sprint Ruhpolding 2026 in DIRETTA: Giacomel ritrova Botn

