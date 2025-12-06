LIVE Biathlon Sprint maschile Oestersund 2025 in DIRETTA | Botn verso la doppietta Giacomel ancora in top 10

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 17.49: Si chiude qui la sprint di Oestersund con la vittoria del norvegese Botn, Giacomel, ottavo, migliore degli azzurri. Grazie per averci seguito, per oggi è tutto, appuntamento a domani per gli inseguimenti 17.45: Gli altri italiani: Hofer è 28mno a 1’46”, Zeni è 58mo a 2’44”. Eliminati Braunhofer 66mo a 3’10”, 68mo Cappellari a 3’22”, 71mo Bionaz a 3’28” 17.43: Solo tre italiani all’inseguimento: Giacomel, Hofer e Zeni 17.40: Non ci sono inserimenti nelle prime posizioni con gli ultimi arrivi 17.33: quarto posto per il norvegese Laegreid a 25?0, lo svedese Samuelsson quinto a 25?1, sesto il norvegese Bakken a 36?, settimo il norvegese Bakken a 36?, ottavo l’azzurro Giacomel a 38?, nono il francese Perrot a 40?, decimo lo svedese Stefansson a 44? 17. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Biathlon, Sprint maschile Oestersund 2025 in DIRETTA: Botn verso la doppietta, Giacomel ancora in top 10

