LIVE Biathlon Sprint Ruhpolding 2026 in DIRETTA | Giacomel allunga in classifica generale 2° con un errore!
Segui la diretta della sprint di Ruhpolding 2026, evento di Biathlon. In questa tappa, Tommaso Giacomel consolida la leadership in classifica generale, grazie a una prestazione solida con un solo errore. Qui puoi aggiornare in tempo reale i risultati e i pettorali di partenza, rimanendo informato sugli sviluppi della competizione.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA Si chiude qui la Diretta LIVE della sprint di Ruhpolding, che manda Tommaso Giacomel ancora più in solitaria al comando della Classifica Generale di Coppa del Mondo. Un saluto sportivo e a domani per gli inseguimenti! 15.45 In classifica generale Giacomel sale a 686 punti, seguito da Samuelsson a 595, Perrot a 579, mentre Botn, assente anche oggi, resta fermo a 560. 15:40 Giacomel che è andato all-in nella seconda serie chiudendola col 3° tempo di shooting time in 18?5. CLASSIFICA -FINALE- SPRINT RUHPOLDING (GER) Sebastian SAMUELSSON (SWE) 0 21’53?3. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Biathlon, Sprint femminile Ruhpolding 2026 in DIRETTA: Hanna Oeberg perfetta. Trionfo della svedese su Jeanmonnot e Vittozzi
Biathlon Season 25/26 - Relay Women - Oberhof (GER)
Lisa Vittozzi continua a brillare: terzo posto nella Sprint femminile di Coppa del Mondo di biathlon a Ruhpolding, quinta volta sul podio in questa stagione e conferma ulteriore del suo stato di forma in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina - facebook.com facebook
BIATHLON: Lisa Vittozzi terza nella sprint femminile di Ruhpolding x.com
