LIVE Biathlon Sprint Ruhpolding 2026 in DIRETTA | clamoroso secondo posto di Giacomel con un errore vola via nella Generale!

Segui la diretta del Biathlon Sprint di Ruhpolding 2026, con aggiornamenti in tempo reale. Giacomel si è piazzato secondo, nonostante un errore, influendo sulla classifica generale. Rimani aggiornato sui risultati e sui pettorali di partenza, con l’evento in programma alle 15:24. Tutte le informazioni per seguire l’appuntamento in modo chiaro e preciso sono disponibili cliccando sul link dedicato.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 15:24 Volata di gruppo virusle per le posizioni dalla 4^ in poi. Fillon Maillet su Perrot e Ponsiluoma, ma arriva Jacquelin. 15:23 Resta dietro a Frey il francese! 15:23 Continua a perdere Dale, inchiodato oggi. Attendiamo Jacquelin. 15:22 Perrot paga l'errore di troppo e chiude 5° appena dietro a Fillon Maillet. Non batteva comunque Tommaso! 15:21 Resta da capire chi finirà terzo. Incredibile che l'indiziato sia Frey, dopo che nel primo giro aveva lasciato secondi preziosi. Che testa questo ragazzo. 15:20 Giacomel ha perso tre secondini da Samuelsson nell'ultimo giro.

LIVE! Coppa del Mondo Biathlon, Ruhpolding, sprint maschile: per l'Italia fari puntati su Giacomel - Spazio alla sprint maschile, con l'Italia che schiera il suo cavallo di razza Tommaso Giacomel a caccia dell'allungo in classifica ... eurosport.it

LIVE Biathlon, Sprint femminile Ruhpolding 2026 in DIRETTA: Hanna Oeberg perfetta. Trionfo della svedese su Jeanmonnot e Vittozzi - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 15:46 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale. oasport.it

Lisa Vittozzi continua a brillare: terzo posto nella Sprint femminile di Coppa del Mondo di biathlon a Ruhpolding, quinta volta sul podio in questa stagione e conferma ulteriore del suo stato di forma in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina - facebook.com facebook

BIATHLON: Lisa Vittozzi terza nella sprint femminile di Ruhpolding x.com

