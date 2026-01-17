LIVE Biathlon Sprint Ruhpolding 2026 in DIRETTA | doppio zero di Hofer! Partito Giacomel!

Segui in tempo reale il biathlon Sprint di Ruhpolding 2026. Aggiorna la diretta per conoscere i risultati e i pettorali di partenza, con le ultime notizie su Hofer, Giacomel e gli altri atleti. Rimani informato su tempi, posizioni e sviluppi della gara in modo semplice e immediato.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA Lentissimo Fillon Maillet, 14? da Samuelsson e 11? da Giacomel. 15:04 Perrot paga 3? da Giacomel nel 1° giro. 15:03 Hofer nel finale ha perso, ma dovrebbe rimanere nei 1520. 15:02 Giacomel partito forte! Paga appena 3? da Samuelsson. 15:01 Anche Uldal paga 9?1 da Samuelsson ed è terzo e in gara. Grandissimo primo poligono di Wright che è il più vicino a Samuelsson, a +4?, gli altri a 15?. 15:00 Zero pesante a terra di Samuelsson! Inizia un'altra gara. Hofer terzo dietro Zobel e Frey dopo due serie. 14:58 Sbaglia Lombardot che era il migliore dei non Claude.

LIVE Biathlon, Sprint femminile Ruhpolding 2026 in DIRETTA: Hanna Oeberg perfetta. Trionfo della svedese su Jeanmonnot e Vittozzi - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 15:46 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale. oasport.it

Biathlon Season 25/26 - Pursuit Men - Oberhof (GER)

Lisa Vittozzi continua a brillare: terzo posto nella Sprint femminile di Coppa del Mondo di biathlon a Ruhpolding, quinta volta sul podio in questa stagione e conferma ulteriore del suo stato di forma in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina - facebook.com facebook

BIATHLON: Lisa Vittozzi terza nella sprint femminile di Ruhpolding x.com

