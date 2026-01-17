live avellino carrarese la gara

Alle ore 15, allo stadio “Partenio-Lombardi”, si svolge la sfida tra Avellino e Carrarese. L’incontro rappresenta un’occasione importante per entrambe le squadre in un campionato che richiede concentrazione e impegno. Seguire questa partita permette di aggiornarsi sull’andamento delle due formazioni in un contesto di stagione che si rivela determinante per le rispettive ambizioni.

Tutto pronto allo stadio "Partenio-Lombardi" per il fischio d'inizio delle ore 15. L' Avellino di Biancolino scende in campo con un obiettivo chiaro: bissare il successo interno e dare una sterzata definitiva al proprio campionato. Il tecnico irpino sembra intenzionato a premiare il gruppo che ha dato segnali di crescita, cercando quella continuità di rendimento necessaria per scalare le posizioni del girone. Ma se sul terreno di gioco la concentrazione è massima per la sfida agli apuani, le stanze del mercato sono altrettanto agitate. Il tabellino. Avellino (3-5-2): Daffara; Cancellotti, Simic, Fontanarosa; Missori, Palumbo, Palmiero, Besaggio, Sala; Tutino, Biasci.

LIVE Avellino- Carrarese 1-0 (8') - Lupi subito in vantaggio col destro sul primo palo in area di Biasci, servito quest'ultimo da Tutino INIZIATA Biancolino conferma esattamente l'undici di partenza della vittoria contro la S ... corriereirpinia.it