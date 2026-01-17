Carrarese Pronta la gabbia per l’Avellino L’obiettivo è tornare a far punti in trasferta

La Carrarese si prepara alla trasferta contro l’Avellino con l’obiettivo di mantenere la propria imbattibilità e ottenere punti fuori casa. La squadra ha lavorato per rafforzare la difesa e affronta questa sfida con concentrazione, consapevole dell’importanza di non subire gol. La partita rappresenta un’occasione per consolidare la posizione in campionato e proseguire il momento positivo anche in trasferta.

Tornare a far punti in trasferta. E’ questa la priorità della Carrarese che è ben consapevole che per uscire con un risultato positivo dal Partenio contro l’Avellino sarà fondamentale questo pomeriggio non prendere gol continuando anche fuori casa la striscia d’imbattibilità in corso da due giornate allo stadio dei Marmi. Per provarci, complice la perdurante assenza dell’infortunato capitan Imperiale, mister Calabro dovrebbe affidarsi alla stessa difesa che ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime uscite composta da Calabrese, Oliana e Illanes. Il dubbio vero rimane tra i pali. Bleve è rientrato nella lista dei convocati dopo non essersi allenato per tutta la settimana per un problema all’anca accusato nella gara contro il Bari. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Carrarese Pronta la gabbia per l’Avellino. L’obiettivo è tornare a far punti in trasferta Leggi anche: Carrarese Pronta la gabbia per i ’galletti’. Valgono doppio i punti in palio contro il Bari Leggi anche: Avellino-Carrarese, equilibrio fragile e punti pesanti: la presentazione del match Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Carrarese Pronta la gabbia per i ’galletti’. Valgono doppio i punti in palio contro il Bari - I pugliesi, sotto di tre lunghezze, sono invischiati nella bagarre della zona playout. msn.com

Ducati 1098 R Bayliss Limited Edition #143/500 – 2009 In vendita Ducati 1098 R Bayliss Limited Edition, esemplare n. 143 su 500, anno 2009, moto da collezione in condizioni eccellenti, completamente originale e pronta all’uso. Dati principali • Anno: 2 - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.