LIVE Atletica Memorial Giovannini 2026 in DIRETTA | Larissa Iapichino alla prima gara dell’anno
Benvenuti alla diretta del Memorial Giovannini 2026, meeting internazionale di atletica in corso al PalaCasali di Ancona. Questa tappa Challenger del World Indoor Tour riunisce atleti di livello internazionale e rappresenta un momento importante all'inizio della stagione indoor. Seguite con noi gli aggiornamenti in tempo reale e le performance degli atleti, tra cui Larissa Iapichino alla sua prima gara dell’anno.
Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Memorial Giovannini 2026, meeting internazionale di atletica che si disputa al PalaCasali di Ancona ed è valevole come tappa Challenger del circuito World Indoor Tour. Attesa protagonista dell'appuntamento sarà Larissa Iapichino, al debutto stagionale nel salto in lungo. L'atleta azzurra è reduce da un 2025 nel quale si sono alternate grandi soddisfazioni, il salto di Palermo che le ha consentito di superare i sette metri per le prima volta in carriera e il secondo titolo consecutivo alle Finali di Diamond League, e la cocente delusione per aver totalmente fallito, mancando l'accesso alla finale, l'appuntamento con i Mondiali all'aperto di Tokyo.
