LIVE Atletica Memorial Giovannini 2026 in DIRETTA | Larissa Iapichino al debutto stagionale
Benvenuti alla diretta del Memorial Giovannini 2026, evento di atletica indoor che si svolge al PalaCasali di Ancona. Questa manifestazione fa parte del circuito World Indoor Tour Challenger ed è un'occasione importante per assistere alle gare dei migliori atleti internazionali. Seguiteci per aggiornamenti in tempo reale su tutte le competizioni e le performance più significative della giornata.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Memorial Giovannini 2026, meeting internazionale di atletica che si disputa al PalaCasali di Ancona ed è valevole come tappa Challenger del circuito World Indoor Tour. Attesa protagonista dell’appuntamento sarà Larissa Iapichino, al debutto stagionale nel salto in lungo. L’atleta azzurra è reduce da un 2025 nel quale si sono alternate grandi soddisfazioni, il salto di Palermo che le ha consentito di superare i sette metri per le prima volta in carriera e il secondo titolo consecutivo alle Finali di Diamond League, e la cocente delusione per aver totalmente fallito, mancando l’accesso alla finale, l’appuntamento con i Mondiali all’aperto di Tokyo. 🔗 Leggi su Oasport.it
