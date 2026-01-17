Segui in tempo reale il Memorial Giovannini 2026 di atletica, con aggiornamenti a partire dalle 16:30. La diretta fornirà notizie e risultati delle principali gare, offrendo un quadro completo dell’evento. Alle 16:22, l’atleta azzurro, dopo un anno difficile, si prepara a disputare un test importante per ripartire con nuove motivazioni. Clicca qui per aggiornare la diretta e rimanere informato su tutte le novità.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:22 L’azzurro, reduce da un 2025 tra luci ed ombre, vuole voltare pagina e per farlo riparte da un test di buon livello. 16:19 L’attesa protagonista di giornata sarà sicuramente Larissa Iapichino, al suo esordio stagionale. 16:16 Il meeting internazionale di atletica che si disputa al PalaCasali di Ancona vale come tappa Challenger del circuito World Indoor Tour 16:13 Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Memorial Giovannini 2026. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Memorial Giovannini 2026, meeting internazionale di atletica che si disputa al PalaCasali di Ancona ed è valevole come tappa Challenger del circuito World Indoor Tour. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Atletica, Memorial Giovannini 2026 in DIRETTA: alle 16:30 iniziano gli aggiornamenti

Leggi anche: LIVE Atletica, Memorial Giovannini 2026 in DIRETTA: Larissa Iapichino al debutto stagionale

Leggi anche: LIVE Atletica, Memorial Giovannini 2026 in DIRETTA: Larissa Iapichino alla prima gara dell’anno

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Atletica oggi, Memorial Giovannini 2026: orari, tv, streaming, chi parteciperà; Memorial Giovannini per un pomeriggio show; LIVE Atletica, Memorial Giovannini 2026 in DIRETTA: Larissa Iapichino alla prima gara dell’anno; Dove vedere in tv Larissa Iapichino, Memorial Giovannini 2026: orario, programma, streaming.

LIVE Atletica, Memorial Giovannini 2026 in DIRETTA: Larissa Iapichino alla prima gara dell’anno - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Memorial Giovannini 2026, meeting internazionale ... oasport.it

Atletica oggi, Memorial Giovannini 2026: orari, tv, streaming, chi parteciperà - Larissa Iapichino sarà una delle osservate speciali in occasione del Memorial Alessio Giovannini 2026, meeting giunto alla quinta edizione che si disputa ... oasport.it