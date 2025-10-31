Con una pistola scacciacani rapina un bar di Brusaporto 53enne finisce in manette

Brusaporto. "Datemi tutto quello che hai in cassa, voglio rapinarvi. Ho una pistola, vuoi vederla? Se vuoi ti sparo, ho una pistola di tipo militare". L'arma che S.L., 53 anni, formalmente residente a Romano di Lombardia ma di fatto domiciliato in un affittacamere di Seriate, ha puntato contro a una dipendente del bar gelateria "Isola del gusto" di Brusaporto era una scacciacani, con tanto di tappino rosso smangiucchiato. Nel primo pomeriggio di mercoledì 29 ottobre, l'uomo è entrato nel locale di piazza Vittorio Veneto e ha ordinato un bicchiere di vino bianco. Poi si è avvicinato alla cassa e, con un borsello a tracolla nel quale diceva di tenere la pistola, ha minacciato una dipendente.

