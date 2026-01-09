Anziani Schifani incontra la Comunità di Sant’Egidio a Catania | apertura a una legge dedicata alla terza età

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha partecipato a Catania a un pranzo sociale organizzato dalla Comunità di Sant’Egidio, incontrando gli anziani locali. L’evento ha rappresentato un’occasione di confronto e condivisione, in un contesto di attenzione alle esigenze della terza età. Durante l’incontro, si è parlato anche della possibilità di adottare una legge dedicata agli anziani, sottolineando l’impegno istituzionale in questo settore.

Il pranzo sociale e gli incontri istituzionali. Il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani ha preso parte oggi, 9 gennaio, al pranzo sociale organizzato dalla Comunità di Sant'Egidio a Catania, un momento di condivisione con gli anziani del territorio. Ad accoglierlo sono stati Emiliano Abramo, presidente della Comunità di Sant'Egidio etnea, monsignor Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia Accademia per la Vita del Vaticano e fondatore storico del movimento, e il professor Leonardo Palombi, rettore dell'Università Cattolica di Tirana. All'incontro era presente anche il deputato regionale Nicola D'Agostino, primo firmatario di una proposta di legge dedicata agli anziani, già depositata all'Assemblea regionale siciliana.

