Lista stupri nel bagno di un liceo un nuovo caso a Siena dopo Roma e Lucca | Servono azioni mirate

Un nuovo caso di aggressione nel bagno di un liceo a Siena si aggiunge a quelli già segnalati a Roma e Lucca. La sindaca Nicoletta Fabio ha espresso preoccupazione, sottolineando l’importanza di adottare azioni mirate per tutelare i valori di rispetto e dignità. La vicenda solleva interrogativi sulla sicurezza negli ambienti scolastici e sulla necessità di interventi efficaci per prevenire simili episodi.

L’istituto tecnico Sarrocchi di Siena è finito al centro di una polemica mediatica e politica che ha riacceso l’attenzione sul tema dell’educazione sessuo-affettiva nelle scuola. A scatenare lo scontro è stata l’apparizione di una “lista stupri“, poi prontamente rimossa, all’interno di uno dei bagni della scuola. Un episodio piuttosto simile a quello che si è verificato alla fine del 2025 al liceo Giulio Cesare di Roma, dove una bufera ha travolto gli studenti. I fatti di Siena risalirebbero allo scorso 14 gennaio, come riportano diverse testate e la stessa dirigente dell’istituto. “Siamo venuti a conoscenza del fatto mercoledì scorso e ho fatto interdire subito quel bagno“, ha spiegato la preside Cecilia Martinelli, chiarendo che i dipendenti e il personale scolastico si sono immediatamente mobilitati per risalire agli autori delle scritte indecenti. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Lista stupri nel bagno di un liceo, un nuovo caso a Siena dopo Roma e Lucca: “Servono azioni mirate” Leggi anche: "Lista degli stupri", dopo quello di Roma nuovo caso nel bagno di un liceo a Lucca Leggi anche: Un’altra «lista degli stupri» nel bagno di un liceo, nuovo caso a Lucca: la reazione della preside Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Siena, spunta una “lista stupri” nel bagno della scuola Sarrocchi; Una “lista stupri” con i nomi delle studentesse: scoppia il caso al Sarrocchi; Un’altra lista stupri in una scuola: Offensivo per tutte le donne; Lista stupri sui muri del Sarrocchi. La preside: Molto arrabbiata come insegnante, donna e madre. Dopo i casi di Lucca e Roma compare una lista stupri nei bagni di un liceo di Siena - Una "lista stupri' comparsa e poi rimossa all'interno di un bagno dell'istituto Sarrocchi di Siena. msn.com

