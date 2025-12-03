Lista degli stupri dopo quello di Roma nuovo caso nel bagno di un liceo a Lucca

Dopo Roma, anche Lucca. Una "lista stupri" con i nomi di due ragazze è stata trovata questa mattina su un muro nei bagni dei maschi del liceo scientifico Vallisneri, come riporta Il Tirreno. La dirigente scolastica l'ha fatta immediatamente cancellare e ha chiamato la Polizia che ha avviato le indagini per capire chi ci sia dietro al gesto. Questo caso arriva pochi giorni dopo la scoperta di un’altra “lista stupri”, al liceo Giulio Cesare di Roma. . 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - "Lista degli stupri", dopo quello di Roma nuovo caso nel bagno di un liceo a Lucca

