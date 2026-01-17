L’intoccabile Pelé

Da cms.ilmanifesto.it 17 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Pelé, considerato uno dei più grandi calciatori di tutti i tempi, ha lasciato un’impronta indelebile nel mondo dello sport. La sua carriera e il suo talento sono stati oggetto di ammirazione e rispetto, consolidando il suo status come simbolo universale del calcio. In questo approfondimento, si analizzano le ragioni della sua storica importanza e l’eredità che ancora oggi influenza il mondo dello sport.

Al margine di un convegno, fu formulata a Gianni Rivera la più ovvia delle domande che qualunque appassionato di calcio avrebbe potuto rivolgergli, se cioè fosse stato più grande Pelé. il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

l8217intoccabile pel233

© Cms.ilmanifesto.it - L’intoccabile Pelé

Leggi anche: Romero sembra Pelé! Gol pazzesco in rovesciata al 95'

Leggi anche: Quando Pelé incontrò Brigitte Bardot e O’ Rei non sembrò così entusiasta

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.