L’intoccabile Pelé

Pelé, considerato uno dei più grandi calciatori di tutti i tempi, ha lasciato un’impronta indelebile nel mondo dello sport. La sua carriera e il suo talento sono stati oggetto di ammirazione e rispetto, consolidando il suo status come simbolo universale del calcio. In questo approfondimento, si analizzano le ragioni della sua storica importanza e l’eredità che ancora oggi influenza il mondo dello sport.

Al margine di un convegno, fu formulata a Gianni Rivera la più ovvia delle domande che qualunque appassionato di calcio avrebbe potuto rivolgergli, se cioè fosse stato più grande Pelé.

